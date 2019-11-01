陳致曉到林俊憲競選總部上演行動劇，被視為侵門踏戶，引起服務處主任曾俊仁不滿反嗆「你是來亂的」。（程炳璋攝）

陳致曉扮演柯南黑衣人，率領西瓜俠等蒙面群眾上演行動劇，因活動未申請獲准，遭警方舉牌警告驅離。（程炳璋攝）

參選台南市第5選區立委的陳致曉1日到林俊憲競選總部門口上演諷刺行動劇，他扮演柯南黑衣人串場，找民眾扮演「西瓜俠」諷刺民進黨在台南市各項黑心政見，因活動未先申請，最後遭警方舉牌驅離。

參選第5選區立委陳致曉，一路以對抗同區參選人，前台南市長賴清德子弟兵林俊憲為目標，他以「西瓜俠」諷刺民進黨在台南市每次選舉中，就算推出一顆西瓜都能當選。

萬聖節剛結束，延續角色裝扮話題，陳致曉1日身穿黑衣裝打扮成柯南卡通的黑衣人，率4名蒙面群眾在林俊憲競選總部門口，他介紹其中一名戴西瓜面罩代表民進黨參選人的「西瓜俠」出場。

「西瓜俠」一一列舉台南市毒爐渣、捷運炒地皮、南鐵東移地下化造成廢墟、提升房地產價格與空汙政策，暗諷民進黨在台南市的負面政績。

諷刺行動劇冗長且未經申請，引起林俊憲服務處主任曾俊仁不滿，跳上宣傳車大喊「陳致曉你是來亂的，收起來」未獲陳致曉理睬，警方擔心對立情況加劇，用人群將兩方隔離，舉牌警告陳致曉解散，他才結束演講，悻悻然離去。

陳致曉表示「西瓜俠」行動尚未結束，還會再找機會登場亮相。

(中時 )