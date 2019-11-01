台北市警局因2014年太陽花學運324驅離群眾及學生占領行政院，被台北地院判國賠。國民黨總統參選人北辦副執行長孫大千在臉書提出五點質疑，表示對該判決失望及遺憾。

孫大千在臉書貼上「太陽花案判國賠，基層警激憤：面對陳抗難作為」的新聞連結，並表示他對台北地院針對台北市警察局所做出的國賠判決，有五點疑問：

第一，集會遊行的自由不是應該以不妨礙他人的自由為最高原則嗎？

第二，難道以後只要自認為是具有正當性的陳抗，就可以癱瘓市民朋友的日常生活嗎？

第三，如果陳抗可以藉由傷害他人或是破壞財產，做為突顯訴求的手段，那麼這和暴動有什麼區別呢？

第四，以後民眾發動陳抗，就可以動輒去佔領行政院，去佔領總統府，或者是去佔領民進黨中央黨部嗎？

第五，當有陳抗人士激烈反抗，甚至攻擊警察時，基層員警是否可以基於法令自衛制伏呢？員警同仁難道就沒有基本人權嗎？

孫大千說，台北地院針對台北市警察局所做出的國賠判決令人失望和遺憾！

(中時 )