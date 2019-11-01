韓國瑜夫人李佳芬來到會場，熱情鄉親蜂擁迎接。（李金生攝）

韓國瑜夫人李佳芬來到會場，熱情鄉親蜂擁迎接。（李金生攝）

楊鎮浯縣長痛批民進黨政府「黑白舞」，所作所為背離民意，大家都看不去了。（李金生攝）

現場湧進大批支持者，「凍蒜」聲此起彼落，十分熱鬧。（李金生攝）

熱情支持者贈送風獅爺、芋頭等吉祥物，祝福韓國瑜高票當選！（李金生攝）

鄉親爭相與李佳芬合影，現場洋溢溫馨熱情。（李金生攝）

邵曉鈴（右二）的媳婦是金門人，上午與親家相見歡，讓她十分開心！（李金生攝）

國民黨總統參選人韓國瑜金門縣婦女後援會今（1）日在縣黨部廣場舉行成立大會，夫人李佳芬專程跨海參加，現場湧進350餘位熱情支持者，「凍蒜」聲此起彼落，十分熱鬧。

李佳芬偕「神力女超人」立委許淑華、全國婦女後援會總會長邵曉鈴和國民黨中央婦女部主任闕枚莎等人出席，受到當地軍公教警消退休人員協會和金門縣原住民義工學會熱烈歡迎。此行也被視為韓國瑜安排遠征外島金門的先頭部隊，讓當地民眾十分期待，不少人還盼望國瑜夜市也跟著來到。

專程請假參加的楊鎮浯縣長痛批民進黨政府「黑白舞」，所作所為背離民意，大家都看不去了，強調「大家都鬱卒很久，也期待這一天很久了，韓國瑜出來選總統，大家過好日子的時候也來了！」

楊鎮浯還呼籲指出，韓國瑜要讓下一代有好將來，尤其是年輕人有打拚的好環境，海內外鄉親們不能只是喊喊而已，要真正拿出行動催票，「只有兩岸好，台灣才會好，台灣好，金門也才會好」

立委陳玉珍也指出，今年下半年「小三通」差點就斷了，如果蔡英文再度當選，明年還有沒有「小三通」就不敢說，希望眼睛雪亮的鄉親支持帶來希望的韓國瑜。

李佳芬稱讚楊鎮浯努力奔走兩岸，讓因為兩岸關係惡劣，面臨危機的金門「小三通」再現榮景。她表示，韓國瑜在沈潛18年後再重現政壇，目的就是要讓人民過好日子，儘管因為網路傳播，讓年輕人對韓國瑜有一些誤解，但他向青年朋友保證，年輕一代需要栽培，不會因此放棄他們。

李佳芬還引用自己的家訓「做人要有原則，做事要有是非」，強調這是代代相傳的精神，也是非常重要的人生倫理。

她並指出，目前擔任「雲林縣823戰役戰友協會」理事長的高齡老父，對當年金門鄉親的辛勞和照顧，一直念念不忘，始終銘記在心，也讓她在內心與金門有一分很特殊的情感。

(中時 )