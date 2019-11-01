多數人偏好在家裡上廁所，但日前就有網友在 PTT 貼文表示，公司有個怪現象，早上大家都愛到公司廁所拉屎，且幾乎每層樓的廁所都爆滿，讓原PO納悶，一般人不是偏好在家裡如廁嗎？貼文立刻引起迴響，還釣出內行網友神算，上班拉屎賺爆的原因是20年就能買車的「驚人效益」。

有網友在PTT上貼文表示，公司有種奇怪的現象。每天一早都看到一堆人來公司的廁所上大號，且幾乎每層樓的廁所都客滿。便心生疑問，到底為什麼大家都喜歡來公司上廁所啊？不是在家裡上比較乾淨衛生嗎？貼文一出，吸引許多網友回應，「老闆花錢請你大便不好嗎」、「合法偷懶還有薪水拿，兩倍開心」、「公司是自動換墊馬桶 烙賽也有專員處理」。

後來，PTT上一名網友神算後PO文解釋，「假設你月薪五萬，一天工作八小時，一個月工時就是176小時，換算成時薪就是284.09元。如果每天花10分鐘在公司拉屎，那麼你拉屎的時間仍可以賺進47.348元，如果你堅持二十年，就會累積獲得499994.88元，足夠讓你買一台國產車」。

該網友精算出的結果，讓不少網友笑瘋表示，「這是拉屎專家」、「精算師是你」、「可以今天開始猛拉三斤屎」、「真的！太有道理了！明天怒蹲一波」、「靠拉屎要賺二十年，是有多血汗要這樣買」。

(中時電子報)