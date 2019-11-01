繼鼓勵學生出國交換，國民黨總統參選人韓國瑜昨天再拋降低學貸利息，甚至全部由政府來補貼，不過教育部擔憂沒需要的學生貸款套利。國民黨團今天批評，大企業回台投資借款免利息，而且借貸沒有上限額度，但學生學貸要繳1.15％利息，直指大撒幣逾3千億的政府，只要拿其中1％就可因應學貸免息，痛批蔡政府圖利大企業，虧待窮學生。

國民黨團今天上午舉行記者會來替韓助陣。總召曾銘宗說，蔡政府為提供誘因讓台商回台投資，編列200億元國發基金補貼1.5％利息，未料，上市上櫃的大企業貸款利率就是1.5％，等同借款免利息。

曾銘宗指出，反觀學生貸款須符合家裡年薪120萬，或者逾120萬但有2名就學學生，才能申請學貸，利率為1.15％，目前約有近50萬名學生貸款，其中八成為私校生，每人平均貸款21.1萬，截至今年8月底，有39.8萬人無力償還，代償金額直逼51.5億元。

對於教育部憂免息恐讓沒急迫需要的學生貸款「套利」，曾銘宗試算，假設要套利，一年可套3181元，每月則可套265元，試問有哪個學生這麼無聊，痛批教育部睜眼說瞎話，教育部一年經費高達2591億，卻不願挪24億供學生貸款免息，真是誇張、可惡，要求教育部採納韓國瑜的意見，揚言等國民黨明年執政，一定徹底執行。

國民黨立委費鴻泰抨擊，教育部這番話有血、有靈魂嗎？蘇貞昌今年已撒出3、4千億紅包，只要拿其中1％，就可處理學貸免息，國防部軍購案上千億都捨得花，為何要對學生如此苛刻，今年對邦交巴拉圭減稅的錢，大部分送給日本補貼清酒、山藥，為何不見憂慮不缺錢的日本人、美國軍火商套利，而甘做人家的龜兒子。

國民黨立委賴士葆諷刺，蘇內閣已經變成蔡英文競選第二辦公室，所有部會幾乎逢韓必K，反觀韓國瑜體貼年輕學子的心，卻被教育部急於潑冷水，當蔡英文打手，「若蔡英文提出來的，你敢這樣說嗎？」國民黨團首席副書記長陳宜民痛批，教育部以市儈、小人看待學生非常不好，蘇貞昌應檢討所有政策，而不是斤斤計較學貸利息。

(中時 )