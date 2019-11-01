外傳前新北市長朱立倫將接下韓國瑜全國競選總部主委，朱立倫1日在宜蘭表示，為避免造成韓國瑜及韓總部的困擾，他不談假設性問題，但朱也特別表示，2日他將到台南幫「柱柱姐」加油，屆時有可能與韓國瑜市長同台，也可能與韓會談，朱立倫再次強調，如何讓中央黨部與競選總部二合一、發揮完全的戰力最重要，也是大家要努力的目標。

朱立倫1日專程到宜蘭陪著國民黨提名立委參選人呂國華向基層選民拜票，受到了許多民眾的熱情歡迎，展現出朱的人氣；對於外傳朱立倫將接下韓國瑜全國競選總部主委一職，朱立倫表示，這項傳聞純屬媒體的臆測，但這場選戰確實必須要透過大家的團結努力提升士氣，不管是總統或立委參選人，在團結努力之下贏得勝選，這也是自己從7月15日初選之後所一直強調的，國民黨就是要團結勝選，也會持續往此方向努力。

媒體追問，如果受到韓國瑜市長強烈邀請，會接下競總主委一職嗎？個人是否有高度意願？朱立倫表示，大家先不要談假設性的問題，以免造成韓總部對於選戰規畫上的困擾，相信最後會做出完整的規畫；但朱立倫卻也意有所指地表示，2日將會南下到台南幫「柱柱姐」站台助選，韓市長也會到場，屆時自己可能會與韓市長同台及會談。

對於媒體詢問國民黨不分區立委名單引發質疑批評一事，朱立倫先嘆了一口氣後表示，民眾最想看到的是國民黨有沒有多給年輕人機會，給未來的國會戰將、未來預備的縣市長機會，國民黨能夠多培養一些國會戰將及未來的縣市長，這樣比較好，真正的「夢幻組合」名單應該是讓人覺得充滿希望、充滿戰力的團隊。

(中時 )