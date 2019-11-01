就讀台北市某大學的賴姓男大生隨處偷拍女生美腿，被偷拍的OL發現，提告妨害祕密，不過，台北地檢署偵查時還原賴男的手機，雖然沒有發現提告被害人的裙下風光或私密部位，卻發現其他底褲照，因此對賴男不起訢處分，但賴男的手機屬「犯罪工具」，所以依法聲請沒收。

賴姓男大生是在今年5月搭乘捷運板南線，被坐在90度夾角座位穿窄裙的OL發現他的坐姿非常奇怪，懷疑賴男在偷拍，於是報警處理，等待員警到場處理的過程中，賴男開始刪除手機內的照片，台北市中正一分局依妨害祕密將賴男移送北檢。

檢方偵查中將賴的扣案手機以數位採證中心還原，找出數GB的美腿照片，甚至在檢視照片時，還因圖片太多造成檢方電腦運作不順，而且賴屬隨機偷拍「凡走過必留下痕跡」，很多照片是匆忙拍攝，構圖雜亂、失焦，同時，手機內也發現了4、5張無法辨識被害人的底褲照。

賴男在檢方偵訊時也坦承自己是「美腿控」生活很狹隘，由於自己不修邊幅，與異性間也沒什麼互動，所以行為偏差，自己已經反省，朋友也帶著他運動重拾人生。

由於賴男手機內沒有提告OL的私密照，因此不構成妨害祕密，檢方不起訴處分，但是，賴男手機內有不明被害人的底褲照，所以手機仍屬犯罪工具，底褲照是犯罪生成物，因此依法聲請沒收。

(中時 )