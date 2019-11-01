2014年太陽花學運期間，員警為驅離佔領行政院的民眾爆發濺血事件，台聯黨前立委周倪安等人提出國賠，台北地方法院30日宣判，台北市警察局須賠償，總金額逾100萬元，北市警察局長陳嘉昌昨表態會上訴。周倪安今質疑，時任警政署警政委員的陳嘉昌，如果認為警方執法沒過當，當時為什麼要到辦公室提出懲處名單；此外，民進黨執政已3年多，卻未追究整件事情相關責任，呼籲政府揪出爆警，恢復其他非暴力警察們的名譽，別讓轉型正義淪為口號。

針對太陽花學運國賠案，台北地方法院30日判處北市警察局須賠償周倪安等人總共111萬元，市警局長陳嘉昌昨於議會備詢表示，基於支持員警合法執法，維護基層員警權利，他的立場是會上訴，台聯今召開記者會，呼籲政府揪出爆警。

周倪安指出，擔任立委期間陳嘉昌曾到辦公室提出懲處名單，她認為此事不是要懲處誰，而是要揪出爆警對人民公開道歉，負起相關責任，而不是硬推人出來承擔，這份懲處名單最後不了了之，但也意味著警政署高層承認324行政院流血暴力事件，警方有犯意。

周倪安說，太陽花學運發生至今5年多，歷經政黨輪替，如果政府不追究報警責任，行政方面也未重啟調查，未來類似情況會再發生，破壞民眾對警方執法信心。

台聯文宣部主任潘厚勳質疑，時任中正一分局副分局長、現任內湖警分局長李權哲，324行政院流血衝突事件中持警棍要毆打年輕人，政府沒有追查李權哲責任，如今李還升官，痛批民進黨口口聲聲的轉型正義何在，呼籲政府盡快追究李權哲等爆警相關責任。

(中時 )