延續2016年為紀念「口琴之父」王慶勳先生的紀念音樂會，中華口琴會樂團明天（2日）於蘆洲功學社音樂廳舉辦年度口琴音樂會，將是一場天籟逸響動遠近全台口琴人大會聚。

音樂會傳承王慶勳先生對口琴音樂性的精神，演奏曲目更涵蓋古今中外：從台語老歌〈望春風〉、〈快樂的出帆〉，到電影《星際大戰》選曲、流行的阿巴 ABBA合唱團組曲，還有古典名曲如〈西班牙圓舞曲〉、莫札特的〈豎笛協奏曲第一樂章〉，全部以口琴來表現，把口琴樂器的特色發揮到極致，非常令人驚豔。

（讀者提供/吳家詮傳真）

口琴音樂能在台灣推廣超過一甲子，從單一演奏樂器，發展到口琴交響樂團，更於重要的大型慶典活動中演奏各種古典曲目，得力於音樂教育家「口琴之父」王慶勳先生畢生的推廣，他所創辦的「中華口琴會」，曾經是無數熱愛音樂之年輕人心靈的交會所。

今年中華口琴會樂團，以莫札特的K.622為年度壓軸。莫札特A大調豎笛協奏曲，沒有絢麗的旋律，單純回歸簡樸優美的室內樂風，由自幼受古典樂薰陶、極尊重作曲家原創精神的吳文賢老師指揮，更特別邀請口琴樂手張均瑋擔任主奏。張均瑋國小即自己摸索學習口琴，國中正式加入學校口琴社，曾是中山女高的副社長，之後加入與中華口琴樂團同源的博凱口琴樂團。年輕，但口琴琴齡已經20年的張均瑋，詮釋莫札特這典雅的名曲，聽了讓人產生餘音繞樑的幸福感。

（讀者提供/吳家詮傳真）

口琴是輕巧的樂器，隨身放在口袋裡，隨時可以拿出來演奏，對境遣懷，或藍調，或鄉村，或搖滾，或小調，甚至古典音樂。這就是口琴的魅力！在貧窮苦悶的年代裡，口琴的樂音曾陪伴、療癒了無數的人。

（讀者提供/吳家詮傳真）

即使在物資豐盛遠勝過去的現在，許多人已經改玩更昂貴的樂器了，卻仍有一群人，不分老少，從七八十歲的白髮前輩，到十幾歲的後生晚輩，始終堅持、著迷於口琴流瀉出來的，時而響亮高亢、時而低沉呢喃的琴聲。

這群口琴愛好者於全台從北到南，組成許多口琴樂團，每週聚會團練，每年舉辦音樂會，甚至舉辦國際口琴音樂比賽，或應邀到海外表演，得到無數的掌聲與肯定。

（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)