總統大選蔡英文總統民調與國民黨總統參選人韓國瑜拉近，台北市長柯文哲1日表示，他自己沒有選就沒有在看電視，每天認真工作，他認為選舉打到最後還是會接近，國民黨執政70幾年也不是那麼虛弱。

蔡總統民調與韓國瑜民調逐漸拉近，柯文哲今早出席「2019台北設計獎」頒獎典禮前受訪表示，如果他沒有選，就沒有在看電視，每天認真工作，但他認為，選舉打到最後還是會接近，國民黨執政70幾年也不是那麼虛弱。

至於蔡總統明天要和前行政院長賴清德合體，下一步是否就是「蔡賴配」？柯文哲對此則說，這民進黨家務事，「不干我的事。」

由於柯文哲昨在議會稱國民黨還是前新北市長朱立倫出來選比較好，但柯今天則說，現在講這個都沒有用了，不認為換韓有可能。

有學者分析韓國瑜現在的選舉是大陸前領導人毛澤東打法，柯文哲表示，每個人有每個人的評論，不要再要他去評論別人的評論。媒體接著問之前也欣賞毛澤東？，柯則說，「不要給我扣紅帽子。」

柯文哲提到總統大選，他說，選舉打到最後花招百出，像他自己選舉就太平淡了，別人選舉就花招百出，我們也不好說什麼，全國民眾再忍耐一下，再70天就投完票了。

至於外傳韓國瑜曾喝醉酒拿酒瓶刺人，柯文哲表示，喝酒醉什麼事情都可能發生，「要看到才有資格講，我沒看到。」

(中時 )