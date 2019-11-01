2020總統大選連署僅剩最後一天，前副總統呂秀蓮今與副手彭百顯上午召開「弊案與政策賄選，民進黨視而不見？記者會」；提出兆豐金等五大舊弊案，呼籲蔡政府要選連任，就應該對外說清楚。

彭百顯強調，誠懇建議蔡政府用人要有才，不能為親自己的派系，「把經濟當成你家生財工具，全民要付出代價」。

記者會中，呂秀蓮提出兆豐金案、慶富案、台杉案、蘇啟誠自殺案及總統府香菸走私案五大案指出，蔡英文政府發表經濟數據要進一步解讀，不能看表面，蔡是歷任四位總統排名最後一名。這是前經建會副主委葉萬安說的。

她說，國安人員私菸案，政治上無人下台，只有毫不相干的下台，越是國王人馬都可以閃在一邊；至於兆豐金案為何突然宣佈相關資料要封存到2026年，對一個可以動搖國本大案可以封存，就此了斷嗎？1月11日投票前，「你們沒權力要求蔡英文急蘇貞昌面對兆豐金弊案對社會交代？」

至於慶富案，她說，美國因為中美大戰，全面拉攏蔡英文，蔡英文也百分之百服從，每一筆軍售案都是人民的錢，蔡總統應該宣示，「在你主政下每筆軍售都是光明正大，絕無貪瀆，你敢嗎？」現在應該人錢都在中國，為何總統府涉案者不避面對國人、面對國法，只懲處幾個海軍。

提到台杉案，呂說，宇昌案的故事內容非常精彩，蔡總統希望你把宇昌案扮演的角色、來龍去脈及蘇貞昌跟你的公務關係，可否說清楚講明白。

她說，民進黨說國會一定要過半；但光是公民投票法，就是民進黨橫柴入灶，「立院執政黨團根本就是總統及行政院長的橡皮圖章，民進黨立委這三年立了什麼好法？公投綁大選就是總統蔡英文的諭令；同性婚姻修法違反民主，立院都要配合她」。

說到日本大阪辦事處長蘇啟誠自殺案，她說，「誰逼死的？」就是要被記過、調職及大阪辦事處今年考績全丙等，就是這三道箭讓蘇受害太深，全館館員不分青紅皂白考績丙等，才讓蘇輕生。

她說，一個職業外交官被誰謀害，誰下令讓蘇被記大過等懲處，掐指可數有這樣人事權的人是誰？「除了蔡英文還有誰那個膽，或許不是蔡自己下的令，哪怕是愛將，蔡總統你難道不追查嗎？不然我就相信是你下的令，外交部你們還忍什麼氣，監察院不好好調查，同胞要是有證據，麻煩跟我聯絡。」

彭百顯表示，教育部蒙蔽蔡英文的副教授及升等，「國家領袖跟自己有關的廉恥都可以不要，把人民的廉恥當你的墊腳石」，教育部、蔡總統為何要把自己資料當成國家機密，不是一己之私嗎？行政院長也是，人民為何不憤慨。

(中時 )