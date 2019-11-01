台東縣太麻里金針山是台東縣重要的觀光景點，每到花季總吸引大批遊客前往攬勝，但往年在9月底就結束的金針花季，在11月竟還看的金針花開，在地老農也說，50年來首次看到這種景象。
金針山景觀豐富有溪流有瀑布有高山有峽谷，炎夏賞花淡季時，來到金針山不怕沒有東西看，深入山林，沿著溪谷螢光點點，令人心曠神怡，近年來除了金針花外，也有業者種植繡球花讓整年都有花卉可賞，是個放鬆心情的好去處。
金針山青山休閒農場負責人蔡政銘表示，今年的花期真的相當特別，往年9月底就結束的花季竟然到11月還看的見，但這波花該應該也是最後一波了，喜歡賞花的民眾可以把握機會。
來自市區的楊姓民眾說，原本只打算到金針山散散心，沒預期竟還有金針花開，讓原本鬱悶的心情也放鬆不少。台東農業區改良場作物改良課助理研究員薛銘童對此則表示，可能是受到上1個冬天暖冬影響，才會打亂金針的花期。
(中時 )
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