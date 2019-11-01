◎國賠太陽花 新北議長痛批：法院民進黨開的

太陽花學運期間的「324佔領行政院」，法院判賠北市警需賠償111萬1570元，新北市議員唐慧琳1日總質詢時詢問新北市長侯友宜意見，侯再次強調「政治不要干預司法」，議長蔣根煌也在主席台忍不住說「法院是民進黨開的」。

◎胡幼偉預告 周末將獻韓決勝策略

選戰衝刺階段，文化大學新聞系主任胡幼偉說，朋友問他還有什麼錦囊妙計，可以讓韓國瑜勝選？他的答案是本周末就會拿出決勝策略，提報給韓參，讓韓黑和罵他或嫌他是草包的人，棄械投降、心服口服，接受韓的「總統味」。

◎宜蘭嚴防超大豪雨 明短暫好天氣

東北風影響，中央氣象局今（1）日表示，水氣比預期多，東部持續降雨，高溫約在25至26度，已對宜蘭發布超大豪雨特報、花蓮豪雨特報，台東跟北部山區發布大雨特報，提醒民眾注意大雨，至於中南部不受影響，高溫上看30度，但要注意日夜溫差，建議早出晚歸的民眾帶外套保暖。

◎李興文子夜闖IKEA 全裸直播挨批

知名藝人李興文長子李堉睿昨(31日)在Youtube發布一部「我在IKEA睡了一晚！」的影片，紀錄他在28日晚間非法潛入新莊IKEA，囂張的在店內閒晃，並一度全裸假裝洗澡、上大號，誇張行徑竟還全程直播，影片一上架後，業者立即報案，警方也將依妨害風化罪、侵入建築物罪偵辦。

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(中時電子報)