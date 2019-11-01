針對市場人士在財經節目表示「政府選擇性實價登錄，登錄率只有38％」，對此，內政部今天澄清，依規定，所有買賣登記案件均須於完成登記後30日內，登錄成交資訊，申報登錄比例為100％，並非所稱只有38％，部分人士發表不實言論，混淆視聽，內政部深表遺憾，並嚴正要求相關人士及媒體更正。

內政部申報登錄率和揭露率是否有落差？內政部表示，實價申報登錄制度施行以來，買賣案件登錄後的揭露率為97.7％，少數未揭露主要是依「不動產成交案件實際資訊查詢申報登錄辦法」規定，直轄市、縣市主管機關經篩選去除顯著異於市場正常交易價格及特殊交易之資訊，整理後對外以區段化、去識別化方式提供查詢。也就是說，會將親友間交易、申報價格異於市場行情之資料，不對外揭露。所以申報率和揭露率有些微落差。

內政部指出，實價登錄如有申報登錄逾期或不實者，申報人將會受到新臺幣3萬元至15萬元的罰款，並會要求限期改正，否則將受到連續處罰。實價登錄制度施行至今，政府已裁罰450件不實登錄案件，金額共1425萬5000元。

除此之外，根據今年5月31日台灣嘉義地方法院的判決，實價登錄不實，申報登錄人及買賣雙方均有可能觸犯刑法第214條，致公務員登載不實之罪，而被法院判刑。

內政部強調，為確保實價登錄資訊的正確性，各直轄市、縣市政府均會進行查核，提醒民眾勿心存僥倖，以致觸犯法令規定。民眾如發現疑似申報登錄不實案例，也歡迎向不動產所在地縣市政府檢舉，以共同維護實價登錄資訊的真實。

最後，內政部表示，對於有部分人士不諳政府政策，不落實查證責任，胡亂以有人證，即做不實報導，意圖混淆視聽，內政部深表遺憾，並為阻止這種不實的消息擴散，將嚴正要求相關人士及媒體予以更正澄清。

(中時 )