新黨總統參選人楊世光今日召開記者會，坦言未能達成參選2020總統選舉所需要的連署書數量，基於近期民進黨政府綠色恐怖的作為，為了避免連署支持他的選民被追殺，不會將連署書交予政府，而對於2020大選立場，他指出新黨主席郁慕明已表達以大局為重之下會支持國民黨總統候選人韓國瑜。

依照總統副總統選罷法規定，除了曾在上一次立委或總統選舉得票率達到5％的政黨可以直接推派總統候選人之外，其餘政黨或個人想參選總統都必須經過全民連署程序，達標才能正式成為候選人，明年大選的連署書門檻數為28萬384張。

楊世光坦言，連署書沒有達到原本他設想的目標，大概四成不到，確切數字他不想公布，但離可以退還一百萬元連署保證金的十四萬份都有一段距離，沒有達標是因為時間不太夠，資源也不足，對此感到遺憾，會繼續努力為四年後做準備，應該不會列名這次新黨立委候選人名單，因為新黨還有很多優秀人才。

不過楊世光表示，他參選主要訴求是一國兩制唯一選項，這方面是成功的，因為按照65％投票率計算，他拿到1％的連署書，意味著能夠理解支持一國兩制是唯一選擇的選民比原本想像的多，這次參選他認為台灣沒有統獨問題，因為台灣沒有獨立的空間，而統一的選擇只有一國一制和一國兩制。因此台灣最大的問題其實在貧富不均。

楊世光還說，立法院本會期正審議中共代理人修法，上週他本人竟然也被蔡英文政府用社會製護維護法傳到警局打壓言論自由，這種綠色恐怖令人害怕，蔡政府讓人無法相信，因為他這次參選總統主打一國兩制唯一選擇，為了避免支持他的民眾成為綠色恐怖追殺的對象，所以他不會把連署書交出去給政府，以免交出的個資被用中共代理人法影響。

(中時 )