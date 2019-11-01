網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜後援會」)

國民黨總統參選人韓國瑜，擁有大批「韓粉」，卻被外界認為支持者年齡偏大，與總統蔡英文的青年支持度截然不同。有韓粉上網求解：「請問一下，為什麼現在年輕人很討厭韓市長？」世代差異過大，也讓韓粉不禁感嘆：「聽到都要哭了！」

韓粉在臉書社團「韓國瑜後援會」發文：「請問一下，為什麼現在年輕人很討厭韓市長？內心感到茫然？」

網友紛紛回應：「被洗腦了」、「綠蛆黨已浸入校園洗腦」、「年輕人血氣方剛。只要有論述，加點柯P的傻笑，他們會接受的」、「連國中生都淪陷了！」「完全是被教改課綱及媒體給洗腦了，這才是問題所在啊！」「職業學生及媒體幫民進黨洗腦無知的大學生，帶頭的都升官發財了，剩下的大學生你們得到什麼，一畢業有九萬的工作等你們嗎？」

也有網友表示：「網路韓黑，黑得太嚴重，年輕人被帶風向，認為挺韓很丟臉，所以我們要把風向導入正規，慢慢改變年輕人的想法，我想很快就會有收穫的」、「他們沒時間關注政治新聞，只會人云亦云，午餐外食有機會看的全是三民自，早是政治瞎盲族，没跟著笨屁孩黑韓，就算好」。更有人感嘆世代差異太大：「聽到都要哭了！」

(中時電子報)