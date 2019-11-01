韓國瑜桃園傾聽之旅最終場，今晚將在桃園經國重劃區「幸福相見桃園起飛」壓軸登場。(萬美玲提供／蔡依珍桃園傳真)

國民黨總統參選人韓國瑜桃園傾聽之旅最終場，今晚將在桃園經國重劃區「幸福相見桃園起飛」壓軸登場，主辦單位申請封街、預估吸引1萬人，警方提醒用路人行經時遵從員警指揮及疏導或可利用其他替代道路避開周邊車多路段。

主辦單位指出，活動預計15時開始放音樂，15點半至17點邀請在地鄉親發表心聲，17點開始暖場表演，18點將以愛國音樂宣告活動正式展開，黨團書記長梁為超、黨籍議員代表、無黨籍總召李家興、競選總部主委李曉鐘輪番上台致詞，19點30分韓國瑜將以大進場方式浩蕩進場，隨即授戰旗給黨籍桃園區立委參選人萬美玲，韓國瑜致詞完會率領在場民眾大合唱，在歌聲中結束活動。

桃園警分局指出，11月1日傍晚於桃園區經國重劃區舉辦「幸福相見桃園起飛」，活動時間為15至21時，將加強疏導周邊交通。

一、交通管制：

(一)第一階段管制：

1、 管制時間：108年11月1日(星期五)14時起至22時止(視狀況提早或延後解除管制)。

2、 管制路段：

（1） 幸福路(經國路至水岸街)。

（2） 水岸街、水岸三街、經國二路、幸福路環繞範圍(均含道路)。

（3） 水岸二街(經國路至水岸三街)。

3、 管制方式：本次管制路段僅允許消防車、救護車、警備車、 其他緊急救難車輛、住戶車輛及活動作業車輛進入或行駛，另管制範圍及時段得視現場人、車疏運需求機動調整。

(二)第二階段管制(管制大型遊覽車進入及駛離)：

1、 管制時間：108年11月1日(星期五)17時起至22時止(視狀況提早或延後解除管制)。

2、 遊覽車進場疏導路線：

（1） 自有恆街進入→過經國一路口，靠有恆街側路邊臨停下客→左轉水岸二街→左轉水岸七街→左轉經國二路→右轉有恆街→右轉 經國路→左轉水汴一路→至水汴一路停放。

（2） 自幸福路進入→右轉經國一路，過水岸一街後於經國一路路邊臨停下客→右轉有恆街→右轉經國路→左轉水汴一路→至水汴一 路停放。

3、 遊覽車散離場疏導路線：

（1） 自有恆街進入→左轉經國二路→自水岸三街口開始調頭停放候客→右轉有恆街→左或右轉經國路離開。

（2） 自幸福路進入→右轉經國一路→自水岸三街口開始停放候客→右轉有恆街→左或右轉經國路離開。

二、開放停車：

(一)開放時間：108年11月1日(星期五)14時起至22時止(得視現場交通狀況機動調整)。

(二)開放路段：

1、 汽車：有恆街(經國一路至水岸街，靠水汴二路單側)、經國二路(水岸七街至水岸三街兩側)、水岸街(靠南崁溪單側)、水岸二街(水岸七街至水岸三街兩側)、水岸三街(水岸街至經國二路兩側)、水岸五街(水岸街至經國二路兩側)、水岸七街(水岸街至水岸二街兩側)。

2、 機車：經國一路兩側(有恆路至幸福路)。

3、 遊覽車：水汴一路兩側、幸福路兩側(經國路至春日路)。

三、呼籲參加活動民眾多利用公共運輸工具前往。

(中時 )