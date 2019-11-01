美國總統川普今天說，他將把佛羅里達州棕櫚灘列為他的永久住所，而非他位於紐約市的川普大樓（Trump Tower）。

路透社報導，川普是自1985年起擁有位於棕櫚灘（Palm Beach）的海湖俱樂部（Mar-a-Lago），在他擔任總統期間，他待在海湖俱樂部時間比在位於紐約第5大道（Fifth Avenue）的豪華大廈還長。

川普在推特發文說：「我的家人與我將把佛羅里達州棕櫚灘列為我們的永久住所。」

他寫道：「儘管我每年繳了數以百萬計美元的市政、州與地方稅，紐約市與紐約州的政治領導人還是對我非常糟。」

川普從小到大都住在紐約，他是在紐約市皇后區長大，之後搬到曼哈頓。川普大樓是他的住所，也是他的房地產公司川普集團（Trump Organization）的總部。

川普說：「身為總統，我會一直在那裡協助紐約與很棒的紐約人。紐約在我心中總是有個特殊的位置！」

共和黨籍的川普與民主黨籍的紐約市長白思豪（Bill de Blasio）和紐約州長古莫（Andrew Cuomo）不和。

古莫在推特發文說：「終於擺脫他了…他現在是你們的人了，佛羅里達州。」白思豪在推特說：「要走快走，沒人擋你。」

「紐約時報」報導，川普是於9月底在棕櫚灘郡巡迴法院申請變更主要居住地。

川普將在明年11月競選連任，如果勝選，他將把白宮當作住所直到2025年1月。

(中央社)