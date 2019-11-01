立法院三讀通過「海洋基本法草案」 15:592019/11/01 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立法院1日院會處理「海洋基本法草案」，在院長蘇嘉全敲槌後完成三讀。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立法院1日院會處理「海洋基本法草案」，在院長蘇嘉全敲槌後完成三讀。 (中時 ) #海洋 #基本法 #草案 #三讀 #立法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 採‧訪‧線‧上－那些如同棄兒般 沒人理會的法案… 04:102019/10/28 產業特刊 黃之鋒區議會選舉提名無效 選舉主任裁定 11:532019/10/29 兩岸 中選會委員同意案 立法院投票通過 17:202019/10/29 政治 核四燃料棒又送出 廠內剩餘燃料棒所剩無幾 23:072019/10/29 財經 獨家）國民黨副主委李福軒力主吳敦義列不分區第1名 22:462019/10/29 政治 看看英國議會 想想台灣立院 04:102019/10/30 時論廣場 卓榮泰：蘇嘉全若留在立法院 也是理所當然 10:112019/10/30 政治 海洋貢獻獎得主出爐 趙錫成以海運成就奪殊榮 12:302019/10/31 生活 故宮去中國化？故宮院長吳密察：不可能 17:472019/10/31 政治 海洋基本法三讀 政策將優先保護海岸棲息地 13:592019/11/01 政治 政治熱門新聞 倒戈？挺韓立委緊貼蘇貞昌 網友看完反讚：太聰明 - 政治 看到這東西 連勝文怒轟吳敦義4字：會拖垮韓國瑜 - 政治 民調大勝？蔡英文這項數據令人尷尬 - 政治 蔡英文要連任 呂秀蓮嗆：五大弊案說清楚 - 政治 韓國瑜定義「台灣價值」...網友竟一面倒讚爆！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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