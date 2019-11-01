民雄鄉東湖村今天凌晨發生一起火警，消防人員處理殘火時發現一具男性屍體。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣民雄鄉東湖村今天凌晨2點左右發生一起住宅火警，消防人員抵達現場後發現該處為1樓RC鐵皮屋頂起火燃燒，燃燒面積約25平方公尺，處理殘火時於屋內發現1名男性死者，詳細起火原因及死者死因仍待調查。

嘉義縣消防局表示，消防人車到場後緊急撲滅火勢，在處理殘火時，發現屋內有1名男性已明顯死亡，身份仍待警方確認。

據了解，該鐵皮屋目前是斷水斷電的狀態，該男身上攜有身分證，警方已初步認定該男為1名7旬治安顧慮人口，為求謹慎已進一步做指紋及身分辨識，詳細死因仍待檢警相驗。

(中時 )