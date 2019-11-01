鐵皮屋火警驚見焦屍 身份待確認 12:222019/11/01 中時 張亦惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民雄鄉東湖村今天凌晨發生一起火警，消防人員處理殘火時發現一具男性屍體。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民雄鄉東湖村今天凌晨發生一起火警，消防人員處理殘火時發現一具男性屍體。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） 嘉義縣民雄鄉東湖村今天凌晨2點左右發生一起住宅火警，消防人員抵達現場後發現該處為1樓RC鐵皮屋頂起火燃燒，燃燒面積約25平方公尺，處理殘火時於屋內發現1名男性死者，詳細起火原因及死者死因仍待調查。 嘉義縣消防局表示，消防人車到場後緊急撲滅火勢，在處理殘火時，發現屋內有1名男性已明顯死亡，身份仍待警方確認。 據了解，該鐵皮屋目前是斷水斷電的狀態，該男身上攜有身分證，警方已初步認定該男為1名7旬治安顧慮人口，為求謹慎已進一步做指紋及身分辨識，詳細死因仍待檢警相驗。 (中時 ) #鐵皮屋 #發現 #警方 #消防 #死者 也許您會感興趣 推薦閱讀 苑裡慈和宮捐贈消防幫浦車給消防局 12:492019/10/28 社會 協助救護 這3人各捐1輛救護車守護市民 14:322019/10/28 社會 竹科消防縣轄明年元旦回歸 議員認未妥善交接 14:382019/10/28 社會 車禍救援挑戰 桃消防局蟬聯冠軍 19:512019/10/28 生活 《消防法》修法打折 基層焚燒法案 10:592019/10/29 政治 消防員呼籲支持「基層版」消防法生命三權修法 13:422019/10/29 生活 消防法生命3權入法 消防署：救災安全不打折 18:142019/10/29 社會 安全不能打折 消權會監督到底 04:102019/10/30 社會新聞 6度判死 冷血殺手稱要工作贖罪 15:192019/10/30 社會 正妹消防辦公室激戰分隊長 替代役竟在一旁... 00:292019/10/31 生活 社會熱門新聞 短髮正妹逛超市彎腰 白衫遮不住雪乳 - 社會 台男娶「玉女明星臉」越南妹 網見照瘋喊：＋1 - 社會 脫衣變脫褲！見妻「裸睡異常」 驚覺頭頂發綠光 - 社會 台灣惠普前董事長黃河明墜樓不治 - 社會 潛水遇7米「地表最大蛇」 結局超展開 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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