「蛇姬」林采緹去年雙喜臨門，嫁給「Under Lover」成員胡睿兒並生下兒子，未料林采緹日前認了與胡睿兒分居，並已搬回娘家住，小孩則是輪流照顧，胡睿兒沉默多日後，今（1日）在臉書發文，坦言和林采緹半年來沒有發生過床事，懺悔「他（林采緹）唯一做錯的事 可能就是嫁給我」。

胡睿兒臉書全文。（圖／取材自胡睿兒臉書）

林采緹驚爆與胡睿兒分居，夫妻感情狀態引發外界關注，而胡睿兒今則打破沉默，在臉書坦承「對 我的確跟我老婆半年來沒有發生過床事 現在也是分居狀態」，胡睿兒自責重傷林采緹，表示這一切都是他造成的。



胡睿兒強調林采緹是一位好媽媽，個性善解人意、處處替人著想，他心疼林采緹被酸民砲轟，怒寫下「問題明明是出在我身上 為何要讓她難過 我不懂！」胡睿兒反問林采緹有做錯什麼嗎，並自責說「他唯一做錯的事 可能就是嫁給我」。

胡睿兒進一步指出，小倆口很愛兒子、他永遠都站在林采緹這邊，喊話老婆是他的天使，胡睿兒最後感謝外界關心，並懺悔「做錯事就做錯沒什麼好辯解 但要像個男人一樣站起來 期許自己能夠更好」。

(中時電子報)