台南市新市國中10月23日通報群聚腹瀉，南市政府衛生局針對發病師生及所有廚工進行採檢，檢驗發病師生8人、廚工3人檢體中，分別有4人、1人檢出諾羅病毒陽性，病原性細菌則未檢出，尚待食餘檢體檢驗結果出爐後，綜整研判原因及後續處辦。

新市國中10月23日約有236名師生身體出現不舒服症狀，其中有171人請假在家休息，24日仍有96名學生請假，經過周末兩天休息，28日星期一已全數到校上課。

新市國中校長薛英斌表示，自23日起一天進行兩次全校大消毒，包括廁所、扶梯、教室、禮堂徹底消毒。在衛生局指導並提供防疫級漂白水下，校方星期日也請專業清潔公司到校消毒。

薛英斌說，經過此次事件，校方也將把公共衛生教育列入重要課程，加強學生衛生觀念，只要有一點生病的的小徵狀，就要戴口罩、仔細洗手，不要再重蹈覆轍。

衛生局呼籲，目前正值諾羅病毒好發季節，校園應加強個人衛生管理，以防群聚感染。諾羅病毒為糞口傳染，能長時間存活於患者的嘔吐物及糞便中，若攝食受污染的食物及水源、接觸患者排泄物或嘔吐物，甚至吸入其飛沫都有機會感染。

衛生局提醒，預防諾羅病毒感染，應以肥皂洗手，因酒精無法殺滅諾羅病毒，如廁後應以肥皂洗淨雙手。徹底清洗及徹底加熱，避免飲用未處理過之水源。有腸胃道症狀之廚房工作人員應暫時停止從事食品處理之工作，待症狀解除後至少48小時始得復工。

(中時 )