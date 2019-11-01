宜蘭昨晚下暴雨導致部分地區停班停課。但是在傾盆大雨的夜晚，竟然有一名狠心女子將剛產下，連臍帶都還沒掉全身是血的男嬰，丟棄在蘇澳游泳池的女廁內離去，小男嬰被發現後立刻送往醫院，幸好並無大礙，但警方查出，報案人疑似小男嬰生母，經過徹夜搜尋後，在涉嫌棄嬰的女子家中將這名狠母帶回偵辦。

據了解，蘇澳分局昨晚9點接獲民眾報案，在蘇澳鎮立游泳池女廁發現一名棄嬰，蘇澳派出所員警陳忠信及蕭宗璿火速前往，發現女廁內有一名甫出生全身血跡帶有臍帶之男嬰，於是立即封鎖現場，通報119將男嬰送往羅東博愛醫院救治。

院方初判懷孕36週產下，小男嬰生命跡象穩定，立刻通報社會局，並將現場圍起封鎖線進行鑑識，由員警在場戒護並通報鑑識科派員採證。

蘇警事後全部動員，徹夜調閱路口沿線、報案電話亭及游泳池監視器，即使昨晚雨勢滂沱，調閱監視器畫面困難，警方鍥而不捨，火速鎖定犯嫌從該女廁騎機車離開往馬賽。

另報案電話亭畫面顯示該女子穿著粉紅色雨衣、白色安全帽、騎乘白藍色機車，警方即循線逐戶查訪，終順利尋獲男嬰生母並通知到案說明，全案依法移送宜蘭地檢署偵辦。

(中時電子報)