109學年度大學「繁星推薦」及「個人申請」入學招生簡章公告！其中明年牙醫學系繁星推薦增加面試環節，避免今年台大牙醫系用盡評比工具卻仍須額外錄取7個名額的窘境；另外明年個人申請除了比學測總級分，校系可再以單科繼續篩選，避免今年校系參採科目過少而導致超篩人數過多情形。

109學年度大學「繁星推薦」及「個人申請」入學招生簡章詳參甄選委員會網站(https：／／www.cac.edu.tw／)，紙本簡章11月12日起發售。

甄選委員會國立中正大學表示，109學年度繁星推薦招生計有68所大學校院、1787個學系（組），提供招生名額1萬6110個，比去年的1萬6371個，減少261個。個人申請入學招生計有69所大學院校、2154個學系（組），提供招生名額5萬5267個，比去年的5萬4978個，增加289個。

109學年度主要的增修措施包括，大學「繁星推薦」牙醫學系由第3類學群調整至第8類學群，即比照醫學系，除第一階段檢定、比序篩選外，需辦理第二階段指定項目甄試（面試）後擇優錄取；通過牙醫學系第一階段篩選的考生，不得報名大學「個人申請」入學招生同一所大學的牙醫學系。

此外，為了避免去年學測5科必考改為選考，校系參採科目過少而導致超篩人數過多情形，109學年度起，大學「個人申請」入學招生校系第一階段同級分（分數）超額篩選方式，除採用現行「校系所訂檢定、篩選、採計的學測科目級分總和」，校系可再就其參採的學測科目中，擇訂同級分（分數）超額篩選的之學測科目及順序，並逐序明列於校系分則內。

(旺報 )