台北分署有3條5港兩的黃金條塊。（台北分署提供）

忠義武神關公木雕也現身拍賣會。（台北分署提供）

法務部行政執行署所屬各分署的「一二三聯合拍賣」又來了，台北分署這次拍賣品項包括藝人李蒨蓉丈夫公司的高爾夫球球具、黃金條塊、南洋珠項鍊等及不動產聯合拍賣，包括Loud Mouth高爾夫球衣、球褲、裙、Dance With Dragon手提包及置球袋，每件只要600元就能帶回家。

受到高球選手喜愛的AKIRA GOLF高爾夫球桿組，由原本的1組10枝球桿增加為12枝，變賣價格為37000元，較前次僅小漲500元。這次拍賣還有南洋珠項鍊登場，整串項鍊是由12.26mm到16.28mm大小共31顆的南洋珠串組而成，並且附有中國寶石顧問有限公司製作的鑑定書可供審視。

面對國際金價一直處於上漲格局，這次台北分署有3條5港兩的黃金條塊，也經台北市金銀珠寶商業同業公會利用各種儀器分析研判後確認重量。

此外，忠義武神關公木雕也現身這次拍賣會，這件黃楊木雕關公擺件，高約90公分，雕工線條自然流暢、細緻傳神。

(中時 )