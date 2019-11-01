就算面對約基奇坐鎮的西區強豪金塊，鵜鶘充分展現想要搶下本季首勝的無比決心！靠著歐卡佛、英格拉姆與法蘭克傑克生3人得分都破20分，鵜鶘1日在紐奧良主場以122比107力挫金塊，本季首勝終於到手，也中止開季4連敗。

挾著主場與哈勒戴傷癒復出的雙重優勢，鵜鶘打完前3節，取得86比75兩位數領先，金塊雖在末節一開始打出5比0，鵜鶘卻馬上還以20比4猛攻，轉眼擴大領先差距到20分以上，也讓金塊總教練麥克馬龍氣到換下主力宣告放棄。

2015年選秀探花歐卡佛彷彿回到菜鳥球季一樣勇猛，不斷在禁區挑戰約基奇單打成功，攻下全場最高26分，英格拉姆也有25分、5助攻與3籃板，法蘭克傑克生替補貢獻21分，先前因為膝傷缺席2場的哈勒戴，拿19分、7助攻。

金塊雖有7人得分上雙，繼續展現他們堅強的團隊戰力，可惜全場三分球過於低迷，三分出手26次僅進7球，命中率僅2成69，全隊得分最高的是生涯初登板的麥克波特，他拿15分、4籃板，葛蘭特與穆雷各有14分，約基奇13分。

(中時電子報)