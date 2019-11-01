家住宜蘭縣蘇澳鎮的一名女子，疑似因經濟問題，將才剛剛出生、身上還帶著臍帶的男嬰遺棄在蘇澳鎮立游泳池女廁內，警方在接獲民眾報案後順利尋獲男嬰，趕緊送到醫院診治，經醫生檢查後，男嬰生命跡象穩定，宜蘭縣政府社會處表示，已指派社工人員了解女子遺棄男嬰的原因，如真有經濟上的困難，社會處將立即介入提供必要的協助。

宜蘭縣政府警察局蘇澳分局昨（31）日晚間9點多接獲民眾報案，指稱在蘇澳鎮立游泳池的女廁內發現一名棄嬰，警方趕緊派員前往了解，果然在女廁內發現1名才剛剛出生，全身都是血跡還帶有臍帶的男嬰，員警立即封鎖現場，並通報119將男嬰送往羅東博愛醫院救治；經醫生檢查後，初判男嬰是懷孕36周產下，生命跡象相當穩定，隨即依規定通報社會局協助。

另一方面，蘇澳警分局則全體動員，徹夜調閱路口沿線、報案電話亭及游泳池監視器，迅速鎖定穿著粉紅色雨衣、頭戴白色安全帽、騎乘白藍色機車的女子，經循線逐戶查訪，順利尋獲男嬰的生母。

據初步了解，遺棄男嬰的女子也就是向警方報案者，已育有3名子女，丈夫是經常出海工作的船員，因擔心無力撫養這才將甫出生的男嬰遺棄在游泳池的女廁內；縣府社會處表示，在接獲通報之後，立即指派社工人員前往關切了解女子遺棄男嬰的原因，社會處也會立即介入並提供必要的協助。

(中時 )