高雄巿議會昨日審查總預算，因巿長韓國瑜請假，藍、綠爆發流血衝突，議程一度停擺，而向高雄告假、目前正在全台進行「土地傾聽之旅」的高雄市長韓國瑜也成為了議題的焦點，有的人認為他應該如AIT處長莫健到高雄時一樣，銷假回高雄面對議題，但「黑韓教父」、美麗島電子報董事長吳子嘉卻表示，韓國瑜這次做了正確的決定。

吳子嘉在政論節目上表示，韓國瑜看到議會打成這樣，心裡一定很樂，「好家在我沒回去！」不然韓堂堂一個高雄市長在議會給民進黨議員洗臉，成何體統？而當時莫健來為什麼要銷假？因為是見美國、是跟總統大選相關！所以他才要班師回朝，而現在是議會擺明是想羞辱他，沒回去簡直是「英明的決定」！

吳子嘉更提到，韓國瑜在高雄的不信任度有多高？超過65%！腦袋壞掉才回高雄！現在全台灣最討厭韓國瑜的地方就是高雄！現在他回高雄是拿不到東西的，韓粉也頻頻呼籲韓國瑜千萬不能回高雄！所謂「危城不入」！吳子嘉表示，韓國瑜不是傻瓜，他做的選擇都是有想過的、對他最好的選擇！

(中時電子報)