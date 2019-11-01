109學年度大學個人申請、繁星推薦簡章1日公布，大學招聯會表示，經過持續宣導，大多數校系都分散甄選日期，雖有3成2校系僅提供1天面試，但提供上下午至少2個梯次以供選擇，甄試衝堂情形明顯改善。

招聯會表示，107學年度為配合維護高中學習完整政策，將大學甄試時程往後挪，原本個人申請第二階段也從5周縮短為3周，導致許多校系甄選撞期。108學年度教育部開始協調各大學分散甄選日期，109學年度更發函各校，明文表示如果沒有適當分流，會納入審核個人申請招生名額的參據。

大學招聯會執行秘書戴念華表示，109年第二階段甄試，第一周的周五、周六、周日最受校系歡迎，4月18日更是黃金周六，有139個系組選擇這一天。不過經持續宣導，109學年度大多數校系都提供2天以上甄試選擇，約3成校系雖只提供一天面試，但也分成上下午或更多梯次，讓考生自行挑選。

招聯會指出，甄試時間共有3周、19天可挑選，近年來校系逐漸分散時間，也願意選擇週間面試。109學年度共有370個系組選在周一到周四面試。戴念華提醒，考生如果遇到甄試衝堂嚴重狀況，也可以再跟學系聯繫，調整梯次或應試順序。

各界關注的醫學系甄試，109年11所大學醫學系中，成大、輔大、慈濟、馬偕4校二階面試只辦一天，成大是4月18日，另3校集中在4月25日，其他7校系則有2天以上。

另，教育部也要求團體面試作為第二階段甄試項目必須占分，否則不得列入項目。108年有45個系組將團體面試做為甄試項目，109年有32個系組列為占分項目。

109學年大學個人申請入學，減少名額共10名以上的校系達到58個，例如台大機械系減少19名，交大電機乙組減少33名，實踐大學服飾設計高雄校區減少20名等。各大學申請入學較去年増加10名以上的系組為48個，例如台大農化增加10名，成大機械增加18名，中國醫大藥學系增加21名等。

(旺報 )