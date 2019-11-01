戶外轉播世界棒球12強賽大家同加油 13:042019/11/01 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 青埔基金會將舉辦世界棒球12號強賽戶外轉播為中華隊加油。(青埔基金會提供／許素惠雲林傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 世界棒球12強賽事將開打，雲林縣青埔基金會將在11月5、6、7日3天舉辦戶外轉播活動，邀大家一起為中華隊加油。 賽事轉播分別為11月5日下午5點北港武德宮，波多黎各對中華隊。6日下午5點麥寮鎮南宮，中華對委內瑞拉。7日下午5點虎尾圓環停車場，日本對中華。現場還邀請中信兄弟啦啦隊，跟大家一起為中華隊加油，還送加油棒，限量100組，送完為止。 (中時 ) #加油 #轉播 #中華隊 #中華 #賽事 也許您會感興趣 推薦閱讀 12強》劉致榮飆157火球關門 中華隊敗在突破僵局 21:502019/10/28 體育 12強》打線欠缺臨門一腳 古巴戰勝亞錦中華隊 23:212019/10/28 體育 突破僵局摔大跤 中華隊吞敗 04:102019/10/29 運動天地 快搶票 12強中華隊3戰熱賣破5萬張 21:502019/10/29 體育 李盈南執教國家隊最終戰 中華力挫古巴 23:122019/10/29 體育 Home Run Taiwan 上線一周點閱破217萬 04:102019/10/30 財經焦點 中華隊搶進東奧 20億賭盤啟動 08:012019/10/30 體育 王宗豪遞補劉致榮 報到難掩興奮情 17:352019/10/30 體育 中華隊杜絕困擾 劉致榮退隊不意外 00:122019/10/31 體育 虎航加油疏失 中油祭重懲 04:092019/10/31 產業．科技 體育熱門新聞 NBA》杜蘭特：感覺勇士已經走到盡頭 - 體育 中華隊杜絕困擾 劉致榮退隊不意外 - 體育 劉致榮退出中華隊 王建民說話了 - 體育 中職》兄弟不與伯納續約 新教頭會是林威助？ - 體育 拚年終球王 喬帥爆料近日超不幸 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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