世界棒球12強賽事將開打，雲林縣青埔基金會將在11月5、6、7日3天舉辦戶外轉播活動，邀大家一起為中華隊加油。

賽事轉播分別為11月5日下午5點北港武德宮，波多黎各對中華隊。6日下午5點麥寮鎮南宮，中華對委內瑞拉。7日下午5點虎尾圓環停車場，日本對中華。現場還邀請中信兄弟啦啦隊，跟大家一起為中華隊加油，還送加油棒，限量100組，送完為止。

(中時 )