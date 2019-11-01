台南市素有綠營的選舉鐵票倉，卻有基層里長昨天突襲式退出民進黨，退黨的南興里里長施柏男發出退黨聲明，稱看不到民進黨過往堅持的價值與理念。已找不到當初和民進黨同舟並戰的理由。對此，網友也分析他退黨的原因和可能的影響。

施柏男昨天(10月31日)在臉書發出「退出民進黨聲明」，他104年加入民進黨，現在的民進黨雖已全面執政，但是卻看不到民進黨過往堅持的價值與理念。當前政黨不理性對立的狀況,臺灣持續陷入族群撕裂，黨內派系卻仍然為了政治利益互相攻訐，擴大裂痕。此時，柏男已找不到當初和民進黨同舟並戰的理由，更不知為何而戰？

對此，網友benothing在批踢踢政黑版發文分析，直言「施柏男退黨就是被拔樁，明年立委總統大選，靠的就是在地的里長幫忙拉攏在地人，耳朵對耳朵的方式做宣傳，比文宣還要有用的多」。所以「退黨聲明」的什麼一例一休年改其實都只是屁話，因為他沒有競選的壓力，反而是拿翹的姿態。所以說被其他陣營拔走，也是情理之中。大概是在做一些政治利益交換吧。

原PO坦言，「這其實不意外，鄉村的地下電台還有漁農間一堆假消息在傳，里長伯大概判斷明年有翻盤的可能，趁現在靠勢，到時候對自己連任或是往上爬更有幫助。笑著看DPP明年怎麼輸的」。

(中時電子報)