中共政協委員、全國港澳研究會副會長劉兆佳說，四中全會公報內容反映中央對這次香港的動亂高度重視，《基本法》23條立法至今仍未成功，中央希望香港可自行就23條立法，但經過此次動亂後，對香港自行立法的信心不大，不排除中央會「出手」維護國家安全，如透過人大釋法、向行政長官發出命令，以及將全國性法律引入香港等方式推行。

中共十九屆四中全會昨天閉幕，根據會議公報，罕見論及香港問題。全會提出，堅持和完善「一國兩制」制度體系，推進祖國和平統一，同時必須嚴格依照憲法和基本法對港澳特別行政區實行管治，維護香港澳門長期繁榮穩定。公報又特別提到，要建立健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制。

星島日報報導，劉兆佳分析，公報內容反映中央對這次香港的動亂高度重視，顯示香港成為國家安全漏洞，若不填補漏洞，其後或有出現另一次動亂的可能性，擔心一旦中美政治博奕長期化，香港將成為外國勢力用作遏制中國崛起的棋子。

劉兆佳稱，《基本法》23條立法至今仍未成功，觀乎本次動亂，很多行為均違反《基本法》第23條，例如香港政治組識與外國政治組織有聯繫等，美國、台灣等外部勢力介入，加上本港反對派勢力，挑戰中央權力及「一國兩制」，衝擊國家安全。他認為，中央希望香港可自行就23條立法，但經過今次動亂後，對香港自行立法的信心不大，不排除中央會「出手」維護國家安全，如透過人大釋法、向行政長官發出命令，以及將全國性法律引入香港等方式推行。

熟悉北京政情的人士分析，除了《基本法》23條外，《基本法》第18條亦涉及國家安全。該條文規定﹕「全國人民代表大會常務委員會決定宣布戰爭狀態或因香港特別行政區內發生香港特別行政區政府不能控制的危及國家統一或安全的動亂而決定香港特別行政區進入緊急狀態，中央人民政府可發布命令將有關全國性法律在香港特別行政區實施。」該人士指出，有關條文一直備而不用，但香港最近發生的動亂，令中央亦要考慮相關條文如何落實的問題，包括宣布香港進入緊急狀態的機制及如何實施等等，相信有關部門要認真進行研究。

(中時 )