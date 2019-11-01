台北最High新年城-2020跨年晚會12月31日晚間6點半即將在台北市府前的市民廣場登場，繼蕭敬騰所屬樂團-獅子LION、Leo王、ØZI、這群人、七月半、魏嘉瑩等演出名單公布，今又有好消息傳出，SUPER JUNIOR-D&E確認將首度登上台北跨年舞台，兩人透露心情，「很開心也很榮幸！今年其實見了蠻多次面，希望大家會喜歡我們跨年的表演，也期待跟大家一起迎接2020年。」

最近台灣粉絲E.L.F.再度解鎖新成就，SUPER JUNIOR歌曲在音源網站繼續占據100周第一名的亮眼紀錄，兩位聽聞這個成績相當興奮，談到台灣的粉絲，東海及銀赫笑說：「每每在演唱會的應援都在吐槽我們，但其實台灣的E.L.F.跟我們的感情就像家人一樣，雖然吐槽但是都讓我們既感動又窩心。所以這回難得第一次要在台北跨年，我們會帶來很精彩的表演，保證會讓大家滿意！」

SUPER JUNIOR-DE即將來台北跨年演出。（華視提供）

台北最High新年城-2020跨年晚會將打破有別於以往的跨年晚會形式，以台北做為主軸，找出獨有的特色，台北本是個多元融合的城市，匯集來自台灣、世界各地擁有個性故事的人們，在臺北打拚生活、追逐夢想、壯志旅遊，晚會將以「混」為核心概念，凸顯臺北「多元」特色和層次。

(中時 )