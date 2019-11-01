車銀優晉升為2019年新一代「整型範本」。（圖／龍華電視提供）

「新晉韓劇男神」車銀優和丁海寅首次主演《我的ID是江南美人》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》，因在劇中擁有三項男友力爆棚的特質，再加上高顏值的外在條件，大展超強電力，讓廣大女性們看得心花怒放，不只劇爆紅，也讓兩位男神每天都進入熱搜排行榜，成為新一代男神，還成為2019年「整型範本」。

男友力一：英雄救美，挺身而出，佔得先機

當女主角有危險時，就這麼剛剛好男主角一定在旁邊，扮演黑騎士。

《江南美人》有一幕在學校餐廳，姜美來（林秀香 飾）被心機女陷害，因此被渣男學長欺負，都慶錫（車銀優 飾）故意伸出援「腳」絆倒渣男學長，還為了美來和學長大打一架，並且在美來要摔倒時將她扶住。

此外，在《漂亮姐姐》中，尹珍雅（孫藝真 飾）在被前男友糾纏時，徐俊熙（丁海寅 飾）看不過去，一把攬住尹珍雅的肩膀，假裝是現男友，這是丁海寅劇中第一次的英雄救美。

男友力二：裝作無害，明明就是老司機

男主角明明就是第一次談戀愛，或是對女生是絕緣體，但一碰到女主角後，情話無師自通，電得女主角和戲外女性觀眾小鹿亂撞。

林秀香在《江南美人》飾演因外貌不起眼，從小被同學霸凌的女主角姜美來，導致對自己很沒自信，對都慶錫提出疑惑已久問題：「你都知道我以前長什麼樣，怎麼還會喜歡我？」都慶碩回答她：「你就是你，我說了沒關係的。」一番話融化了不少女觀眾芳心。

丁海寅在《漂亮姐姐》裡常常有讓人甜到掉牙的畫面和不經意讓人心臟爆擊的情話，例如有一幕從背後擁抱尹珍雅，說出「妳怎麼能正好讓我抱在懷裡呢？」，讓姐姐粉們都希望自己此時可以是孫藝真。

男友力三：面對外來誘惑，專寵女主角

在戲裡一定會有其他的女生對男主角虎視眈眈，但男主角眼裡、心裡都只有女主角，對別的事漠不關心，但只要關於女主角的事一定跑第一。

車銀優在《江南美人》裡擁有超厲害的鑒婊能力，面對主動勾搭自己的心機女玄秀雅，不是直接懟回去，就是已讀不回，無論她怎樣搭訕和討好，都是一副愛理不理的樣子，只對姜美來另眼相看。

而徐俊熙面對其他女性有意無意的傾訴愛意，果斷拒絕，並且當眾承認，自己心裡有了喜歡的女孩，於是男女主角在桌子底下偷偷牽手。被觀眾朋友認證為《經常請吃飯的漂亮姐姐》名場面之一。

《我的ID是江南美人》和《經常請吃飯的漂亮姐姐》在開播前並沒有受到太大的關注，大家也不覺得會成為爆紅韓劇，但開播後，除了好劇本之外，男女主角的顏值也替戲加分，以及三大男友力蔓延出來的粉紅泡泡加持，替車銀優、丁海奠定了男神的地位。

《我的ID是江南美人》將於11月2日起，每週六晚間九點，龍華偶像台MOD353頻道播出，全台電視首播。《經常請吃飯的漂亮姐姐》將於11月25日起，平日晚間七點，龍華影劇台MOD354頻道播出。

(中時電子報)