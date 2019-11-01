智利總統皮涅拉因示威抗議危機，取消舉辦亞太經合會高峰會及Cop 25氣候變遷大會。美國總統川普致電力挺皮涅拉的決定，並譴責智利抗議行動「有外國力量介入」。

皮涅拉（Sebastian Pinera）日前宣布取消舉辦亞太經濟合作會議（APEC）及第25屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（Cop 25）。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）向媒體表示，川普已致電皮涅拉表達支持，並譴責智利抗議行動「有外國力量介入，破壞智利的體制與民主」。

川普和中國國家主席習近平原先計劃在智利APEC高峰會簽署首階段美中貿易協議。媒體報導川普在推特發文，美國和中國即將宣布簽署「第一階段」貿易協定的替代地點。

智利示威抗議於10月14日開始，愈演愈烈，迄今仍未停止，成為嚴重的政治社會危機，示威鎮壓活動已造成23人喪命，1500多人受傷。10月25日最大一場遊行，有超過100萬人參加。

示威抗議最早是因政府調漲地鐵票價引發，但關鍵仍是社會動盪，民眾對現狀嚴重不滿。智利雖然經濟發展良好，但社會長期存在貧富差距、嚴重不平等現象。加上健康醫療和電費成本不斷增加，養老金偏低，造成許多低收入族群生活困難，在此背景下，調漲地鐵票價點燃整個社會暴動的怒火。

為平息抗議怒火，皮涅拉宣布一系列調高最低薪資和退休金等緊急社會福利措施，並撤換8名內閣首長，10月30日更忍痛取消舉辦APEC及氣候變遷大會。對皮涅拉這項決定，當地企業家多表示支持，因智利正處於極緊急的危機。

皮涅拉表示，社會改革議程將會優先於政治議程，「現在是傾聽人們聲音的時候了」，他將聽取智利民眾的意見，進行結構性改革，包括調整薪資、收入、退休金並暫停調漲服務費等要求。

(中央社)