全國第一間非營利野生動物診所5月正式成立以來，成功救治並野放283隻野鳥，但每月平均至少要4萬醫藥費和2萬飼料費。（蔡依珍攝）

全國第一間非營利野生動物診所5月正式成立以來，成功救援近300條生命，像是重金屬中毒的二級保育類動物小燕鷗，或是被捕獸夾夾到、懷有身孕的鼬獾媽媽，但每月平均至少醫藥費和飼料費驚人，昨15個在地扶輪社捐贈救護器材，志工們也呼籲民眾小額捐款，一同保育生態。

全國第一間非營利野生動物診所5月正式成立以來，成功救治並野放283隻野鳥，但每月平均至少要4萬醫藥費和2萬飼料費。（蔡依珍攝）

野鳥餵食秀。（蔡依珍攝）

桃園市野鳥學會2015年成立救傷組，協助因人為、環境或流浪動攻擊受傷的野生動物，重返野地或天空，但志工非專業獸醫師，往往得到動物醫院排門診，救援即時性受限，不時扼腕小生命離去。

今年3月在中壢東南扶輪社及眾多鳥友贊助下，設立全國首間非營利野生動物診所，並聘請2位專任獸醫師駐診，桃園市野鳥理事長吳豫州說，至今已接獲1371件救援案，成功救治並野放283隻野鳥，較過去增加96隻，成效顯著。

駐診獸醫師吳珈瑩分享，5月曾有民眾在機場撿到小燕鷗，有站不起來、消化道漲大等重金屬中毒跡象，上點滴治療1個多月，順利放飛。也有遇到右前肢受困捕獸夾的鼬獾，2周後才發現懷有身孕，歷經3次截肢手術，期間還生了2隻幼鼬獾，為避免牠緊張放棄育幼，必須拿捏清創頻率，4個月後順利將一家三口野放，笑言「母性堅強」，缺手的母鼬獾仍能帶著兒女爬上2公尺高的樹上，讓志工都感到欣慰。

吳豫州坦言，醫療支出甚鉅，不計人事成本，光藥物檢驗耗材每月要4萬，繁殖期一次140隻野鳥待照顧飼料費也驚人，昨15個在地扶輪社捐贈氧氣製造機、保溫箱、麻醉用品等，補強野生動物急診及雛幼鳥照護功能，也呼籲善心人士持續捐款贊助或是企業踴躍認養，讓診所永續經營。

首創非營利野生動物診所半年野放283鳥。（蔡依珍攝）

(中時 )