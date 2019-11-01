台灣燈會絢麗多彩的動物圖騰燈組設計，吸引大批民眾駐足欣賞，瞬間引發網路熱議。（台中市政府觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）

捷運忠孝復興站為板南線與文湖線轉乘站，每月進出超過600萬人次，為商業與消費的精華聚集地，轉乘動線長，人潮流量多。1日出現以「台灣燈會 璀璨台中」為主題的巨幅廣告；盧團隊呈現明年燈會絢麗多彩的動物圖騰燈組設計，吸引大批民眾駐足欣賞，瞬間引發網路熱議。

台中市長盧秀燕表示，「2020台灣燈會在台中」行銷活動已正式開跑，特以位於后里馬場的動物狂歡燈區做為主打宣傳，透過各式精緻動物圖騰燈組設計，展現台中市為2020台灣燈會所灌注的城市活力與生命躍動。現場民眾對於這些動物圖騰燈組設計驚豔不已、紛紛搶著打卡拍照留念，並表示十分期待明年台灣燈會在台中的精彩展演。

盧秀燕指出，2020台灣燈會工作在台中進入倒數階段，今年12月21日文心森林童趣樂園將率先點燈，明年2月8日后里主燈區正式亮燈；其中以「藝想世界—動物狂歡嘉年華」為設計主題的后里馬場燈區，風格華麗獨特，相當值得民眾引領期盼。

台中觀旅局長林筱淇說，位於后里主燈區的「動物狂歡嘉年華」燈區受到高度矚目與期待，包括12大主題展區、近百種琳瑯滿目的動物燈飾、約兩百餘座花燈及LED燈組，結合百場動態聲光互動展演，活靈活現的動物們將在后里馬場為民眾帶來一場狂歡嘉年華，精彩絕倫、不容錯過！

觀旅局特利用馬場原有植被、地貌及現有建築設計規劃花燈，結合傳統花燈工藝與多媒體機械動態，展演出「藝想世界」的動物狂歡氛圍，打造一座沒有柵欄的動物園；讓造訪2020台灣燈會在台中的世界各地遊客，在賞燈同時也融入原有生態環境，感受別具意義的2020台灣燈會在台中。

(中時 )