我國未滿12歲兒童，平均每天有20人因交通事故傷亡，交通部與教育部合作製作交通安全數位研習教材，供全國教師及學校使用，今日宣示攜手合作，跨部會共同推動交通安全教育。

交通部今日發表首創製作的交通安全數位研習教材，供全國教師及學校使用，教育部也同站支持，宣示兩部會將攜手合作，共同推動交通安全教育。交通部政務次長王國材表示，「兒童安全過路口」的五個秘訣，穿越路口要退後三大步停等（避免轉角大車內輪差）；小綠人綠燈亮起，左看、右看、再左看後，確認沒有闖紅燈車輛，再走行穿線；走行穿線時，要專心並隨時注意轉彎車，如果有轉彎車，揮手讓司機容易看得見，並向司機說謝謝；穿明亮衣帽，反光配件；避免突然衝入車道。

交通部統計，我國未滿12歲兒童，平均每天約有20人因交通事故傷亡，因此針對未滿12歲兒童的交通安全教育內涵，將「安全過路口」列為優先應具備的核心能力。「108年度兒童安全通過路口計畫」首次搭配製作「兒童安全過路口」數位課程與教師研習時數認證，同時分區舉辦9場次交通安全教育種子教師團研習，已培訓440位種子教師。

經調查參訓的學員，有98.6％表達未來有意願在校進行交通安全教育，希望有更多教師學習交安知識後，帶回課堂中讓孩子吸收正確的觀念，並透過實境體驗交通環境的風險與學習自我保護的能力。

交通部指出，「兒童安全過路口」數位課程以動畫呈現，內容含四大核心，一、兒童交通事故與特性；二、交通安全四大守則與穿越道路；三、穿越道路的基礎知識與方法；四、認識視野死角與內輪差。數位課程自11月份起開始上架於「教師e學院」、「交通安全入口網」、youtube等平臺。

(中時 )