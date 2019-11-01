隨著人類壽命延長，失智問題愈來愈多見，如何有效防止，是腦神經內科醫師急欲探索的課題。日本失智症名醫長谷川嘉哉表示，每月看大量失智病患發現，防失智必須注重口腔衛生，他建議如果不能用餐後刷牙或漱口，最簡單的方式是旋轉舌頭，就能刺激驚人唾液量，讓你獲得5種好處，保護大腦與身體健康，降低失智的風險。

長谷川嘉哉著有《35歲開始，牙齒決定你的後半生》一書，僅看書名會誤以為他是牙醫，其實他是神經內科開業名醫。他每個月看診1千名病患，發現失智老人的口腔問題相當嚴重，但經過清理就能得到若干改善，也因此他的診所十分獨特，會出現牙科用的躺椅，讓護理師協助病患作口腔清潔，作為診療的一部份 。

長谷川嘉哉在書中指出，無論再怎麼刷牙，口腔乾燥症都會使口腔細菌增加，我們罹患大腦與全身性疾病的風險都會逐漸提升。所以沒有刷牙的時候，必須要旋轉舌頭，分泌大量的唾液，藉以保護大腦與全身的健康。

長谷川嘉哉說，唾液是很優秀的強力淨化液。若有確實分泌唾液，口腔就不會出什麼大問題，可說是效果相當出色。唾液中主要有五種作用，殺菌、保護、中和、再礦化作用與洗淨作用相互配合。一天刷牙次數少的人，可以透過旋轉舌頭，分泌大量的唾液以減少口腔內細菌，保護牙齒。

旋轉舌頭的方法非常簡單。保持嘴唇緊閉，像畫畫一般，用舌尖在牙齒的外側與嘴唇的內側之間環繞一圈。兩到三秒一圈是最理想的速度，盡量伸長舌尖繞一圈。這個動作就左轉和右轉各做二十次吧！你會體驗到驚人的唾液湧出。右轉與左轉為一組，早中晚一天做三次。

長谷川嘉哉提到，這方法看起來很簡單，但剛開始做超過十下後，舌根甚至還會感到疼痛。不過，隨著每天持續，做個五十次也不難了。旋轉舌頭不需要道具，也不限制場合，他經常會在通勤的車子上執行。他強調，做旋轉舌頭別勉強，心血來潮時再一點一點地增加次數也是可行的。

長谷川嘉哉說，唾液還含有的一種成長荷爾蒙「腮腺激素」有抗衰老的效果。日本曾登上珠峰的登山家三浦雄一郎已年過八十，據說他每天早上都做旋轉舌頭一百到一百五十次。他的大腦與身體可以一直保持年輕，或許原因就在於旋轉舌頭吧。

(中時電子報)