外送平台興起後，可看見外送員分秒必爭，在國慶連假期間接連發生外送員因職務死亡，外送員勞動問題才因此浮現，北市今預告「外送平台業者管理自治條例」草案，明定外送員無論「承攬」還是「僱傭」關係，業者應遵守自治條例規定，24小時內需幫外送員投保意外險、颱風天應停止外送等勞動權益，並預計11月底送進議會審議。

北市率先創設「外送平台業者管理自治條例」，而備受矚目的外送員保險問題，勞動局也訂出最低投保額度和相關罰則。其中，「因意外傷害致失或死亡保險不得低於200萬元」、「意外傷害醫療險實支實付者不得低於3萬元」或「日額支付不得低於每日1千元」，如未依規定執行最高可處10萬元。

針對各界關注的外送員颱風天是否應從事外送服務，草案規定，外送業者須進行安全評估，填寫勞動部職安署「外送指派單」，否則颱風天將強制停止外送。另外，外送員若發生職災，業者也必須在事故8小時內完成通報。

北市勞動局職業安全衛生科長康水順強調，因礙於「地方自治法規定」，自治條例的罰則最高只能訂在10萬元，但自治條例的目的是在彌補中央「食物外送作業安全指引」的不足，將行政指導提升為法律位階，讓不肖業者無法用「承攬」就想撇清關係。

而日前Uber eat因外送員職災未在8小時內通報，遭開罰30萬元。對此，康水順說，如「職安法」有相關規定，還是會回歸母法從重處分。

針對記者提出業者可能因此將公司設立地點改為其他縣市鑽法律漏洞，勞動局長賴香伶表示，北市率先訂定自治條例，雖然無法預防業者的不肖行為，但希望能帶動其他縣市一同推進，在中央尚未制定法規情況，市府只能訂定自治條例保障外送員的權益，而自治條例也會針對食品安全、消費爭議等做出相關規範。

(中時 )