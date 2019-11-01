太平警分局交通分隊成立專案小組，調閱相關監視器並鎖定特定對象積極偵辦中。(馮惠宜攝)

這場車禍造成多輛機汽車受損。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

這場車禍造成多輛機汽車受損。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

台中市太平區11月1日深夜3點多發生一起離奇車禍，一輛失竊的白色廂型車在中平九街倒車撞上6輛汽、22台機車逃逸，有車輛受損嚴重，經報警後警方在隔壁巷子發現肇事的廂型車，駕駛已逃逸無蹤；台中市太平警分局在獲報後立即成立專案小組，約在11點30分於長龍路一段頭汴溪畔，找到肇事的41歲林姓男子，唯林男精神精恍惚，酒測值零，對警方的詢問都答非所問。

太平警分局交通分隊1日凌晨3時40獲報太平局中平九街有交通事故，交通分隊員警到場發現1白色廂型車撞及停放路邊6輛汽車、22輛機車受損，受損程度不一，經以車追人才訝然發現，肇事白色廂型車車主設籍在雲林，周姓車主清晨5點在雲林當地派出所報案，指稱車子失竊。太平警方即成立專案小組，調閱相關監視器並鎖定特定對象積極偵辦中。

約在11點30分，太平警方在長龍路一段頭汴溪河畔找到肇事的雲林籍41歲林姓男子，並對他進行酒測以及採血、驗尿，初步酒測值為零，但林男疑似精神異常，對警方的詢問都答非所問，警方已通知家屬到警局協助進行筆錄。

(中時 )