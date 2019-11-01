第3期節能補助計畫申請11月1日啟動，台南市府委託中華電信採臨櫃、郵寄雙軌受理模式。（台南市經發局提供／劉秀芬台南傳真）

今年詢問度最熱門的節能汰換補助計畫，台南市第3期節能補助計畫11月1日啟動，有汰換需求民眾儘早提出，若補助款用罄將截止受理。

台南市長黃偉哲表示，對於補助民眾汰換耗能家電與設備，全民有很高的期望，市府已動多項簡政便民的措施，讓民眾在申請補助時能儘早、儘快獲得政府的補助費。

11月1日啟動第3期節能補助計畫為最後一期，台南市府委託中華電信採臨櫃、郵寄雙軌受理模式，無縫接軌持續受理申請，力求「審核快、撥款快、資訊快｣等簡政便民目標，歡迎有需求民眾備妥文件即早申請，不要錯過機會。

台南市經濟發展局局長郭阿梅表示，為宣導簡政便民申請流程，讓消費者及販賣業者建立智慧用電正確觀念，1日與台南市直轄市商業會共同舉辦節約能源說明會，希望透過宣導，加強服務業營業場所能源管控，達到省能、省錢、顧環境目標。

第3期住宅節能補助詳細資訊可上經發局網站、台南節電城網站查詢，服務業機關汰換諮詢可洽詢成大研究發展基金會（電話：06-3300691分機118劉小姐）、住宅部門汰換諮詢可洽中華電信公司（電話：06-3006168）、住宅部門郵寄申請地址「台南市中西區成功路3號8樓，住宅部門推廣補助作業計畫小組收」。

臨櫃申請據點包括中華電信成功服務中心、永康服務中心、佳里服務中心、新營服務中心、新市中正服務中心等5處。

(中時 )