美國白宮今天任命史多奇（Thomas Storch）為新的高級貿易顧問，美國目前正試圖與中國達成貿易協議。

路透社報導，史多奇今年稍早跟著高層代表團前往巴林（Bahrain）參加中東和平會談。他將接替上週宣布卸下七大工業國集團（G7）兼高級貿易顧問職務的蕭奧（Kelly Ann Shaw）。

史多奇將向美國總統川普經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）彙報。柯德洛是國家經濟會議（NEC）主席。

史多奇是制定中東經濟計畫的關鍵人物，這項計畫由川普高級顧問庫許納（Jared Kushner）提出，今年6月在巴林舉行會議，試圖推動以色列與巴基斯坦停滯不前的和平進程。

史多奇先前在國家安全會議擔任全球經濟、金融暨發展事務部門的資深主任，參與過G7和G20事務，並曾任職於國際金融機構。他也曾是川普政府能源部的資深官員。

美國和中國正力拚在11月中談成貿易協議，並且希望川普和中國國家主席習近平能簽訂協議，但地點待定。

他們原本計劃在智利首都聖地牙哥舉辦亞太經濟合作會議（APEC）的場邊會面。但大規模抗議社會不公的示威活動，讓智利被迫取消會議。

(中央社)