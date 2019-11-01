前體育主播傅達仁因罹患癌症，去年赴瑞士進行安樂死，引發國人關注。國民黨立委許毓仁領銜提出首部安樂死專法《尊嚴善終法》，今邀集傅達仁兒子傅俊豪、關注安樂死醫師江盛、北市議員張斯綱、新北市立委參選人洪孟楷舉行記者會，高聲呼籲盡速在本會期完成三讀。衛福部回應，在立法前，已有《安寧緩和醫療條例》跟《病人自主權利法》可減輕病人痛苦。

許毓仁說，國人不健康的存活年數是8.8年，內政部預估台灣2026年邁入超高齡社會後，老年人口即將在10年內擴增至200多萬人，根據台灣同志諮詢熱線協會2017年民調顯示，有九成二民眾支持安樂死合法化，徵詢專家學者後，催生出這部法案。

許毓仁指出，安樂死在國際社會成為趨勢，根據草案，尊嚴善終必須符合無法治癒疾病、忍受的痛苦、醫師與病人皆認為沒有其他合理替代方案等前提，由病人提出三次申請，以及最終審查確認，且經專業醫療團隊評估病人情況，設立尊嚴善終審查會，進行事前審查與事後調查，而且醫師得拒絕參與尊嚴善終。

他強調，自願型善終賦予病人自主權利，但醫師也有拒絕權利，由於立法院屆期不延續，期盼本屆最後一個會期，朝野合作完成三讀。

傅俊豪訴說父親高齡86歲，身受癌症折磨2年多，花光300多萬元積蓄，兩度遠赴瑞士進行安樂死，家屬體會到的不是不安、不捨、難過、恐懼，而是在家人的陪伴下，父親無痛喝下藥，3分鐘睡著後30秒停止呼吸，父親自身示範，讓台灣重視善終議題。

傅俊豪指出，父親也是安寧治療病患，但服用止痛藥的歷程，如同坐慢車抵達終點，若有善終法案，可以除卻很多不必要的痛苦，減少國家醫療資源浪費，維持病人尊嚴，呼籲相關單位通過法案。

與會的衛福部醫事師專委劉玉菁回應，在《尊嚴善終法》立法前，基於人性尊嚴、維護善終，已有《安寧緩和醫療條例》跟《病人自主權利法》，生命末期病人可選擇不接受心肺復甦術或維生器材，也可由家屬決定代為拔管，至於《尊嚴善終法》議題複雜，若立法程序完成，將依法執行。

(中時 )