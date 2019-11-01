高雄巿議會發生流血衝突，民進黨團譴責國民黨議員施暴，國民黨團1日回嗆，綠營霸占主席台、阻擾議事，是整起衝突的導火線，雙方多人因此掛彩後，竟又擷取影片斷章其義，民進黨是打人的喊救人，相信巿民自有公評。

「沒有因、哪有果」，國民黨團總召曾俊傑1日說，民進黨野蠻霸占主席台，是流血衝突的主因，雙方互相推擠時，難免有意外，如果要問是誰導致有人受傷，就是暴力的民進黨造成，但綠營打人的卻喊救人，已顛倒是非。

「我們要開會」同黨議員李雅芬強調，監督市政是議員職責，民進黨要放棄職責可以，但卻強占主席台不讓議事進行，已經損害其他議員權利，身為議員當然不容許，民進黨含血噴人、行為野蠻，卻合理化自己的暴力行為。

國民黨議員李亞築也嚴厲譴責民進黨，以暴力阻擋高雄市民預算，可惡至極，為了作秀，不惜藐視市民權益，根本將全體市民棄之不顧。如果預算沒有交付，高雄市政府將無法執行任何市府事務，損失的就是所有巿民。

巿議員蔡金晏呼籲民進黨「麥擱亂啊」，在議事廳應該秉持理性問政、監督市政，不要自己造成衝突，卻又口水抹黑他人，霸占主席台根本是為了總統大選，有計畫的執行政治目的，所作所為一定會讓社會大眾唾棄。

(中時 )