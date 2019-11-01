為確保高層及地下樓層消防檢修品質，內政部昨天部務會報通過「消防安全設備檢修專業機構管理辦法」草案，明定檢修專業機構須有10名以上消防專技人員、檢修時應由2名以上消防專技人員共同實施等規範，以確保檢修品質及安全。

內政部表示，高層及地下建築物的消防安全設備種類繁多，且數量龐大，消防安全設備的定期檢修，並非消防設備師或消防設備士個人獨力可完成，因此，消防法明定高層或地下建築物管理權人，應委託經中央主管機關許可的消防安全設備檢修專業機構，辦理檢修申報，這次即是依消防法的授權，針對檢修專業機構訂定管理辦法，以確保檢修品質。

內政部指出，這次訂定管理辦法草案的重點，包括明定檢修機構應有消防設備師或消防設備士合計10名以上，其中消防設備師至少要有2人。且檢修時，應由2名以上消防專技人員共同實施。如未依規定執行業務或經檢修後發生火災，經當地消防主管機關查有重大檢修不實情況時，中央主管機關可以撤銷、廢止許可登記或不予許可延展等各項規定。

內政部指出，「消防安全設備檢修專業機構管理辦法」草案將依法制作業程序，於近日發布施行。

(中時 )