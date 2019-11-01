為接軌國際趨勢，農委會提出十年化學農藥減量的政策目標，該會農業藥物毒物試驗所持續推動高安全性植保資材研發與應用平台，加速生物農藥等安全性資材商品化上市速度與擴大安全資材產業規模，以提供農民更多安全的替代性防治資材。

為落實化學性農藥減量相關推動策略，藥毒所今年9月召集全國各區農業試驗改良場所研究人員參與「綠色農糧供應體系之農藥減量技術效益衡量共識營」，以研討精進農藥減量之推動策略，並將於11月21日舉辦「安全防治資材商品化與農藥管理新措施研討會」，規劃以生物資材產業應用，搭配高危害潛勢化學農藥減量機制與配套措施，研發替代資材或防治技術，補足部分植物保護資材缺口，以達成化學農藥減量之政策目標。

研討會將介紹國際農藥減量趨勢與策略，分享安全防治資材，如壬酸製劑、枯草桿菌KHY8微生物製劑之研發與推廣，以達降低化學除草劑用量與防治水稻稻熱病之目標，並說明政府對於農藥減量管理之新措施，包括核准登記農藥申請許可證展延程序與審核作業、農藥標示導入化學品分類及標示全球調和制度(GHS)之新措施；為加速安全防治資材研發，說明生物農藥登記流程之要求及推廣植物保護資訊系統。另以毒理觀點探討製劑配方，以提供商品化研發可用之安全副料，並以業界角度說明技轉要件，與分享後續技轉產品的市場規劃與推廣。

藥毒所表示，期透過此研討會，提供研發者、使用者、產業界及管理者交流機會，藉此蒐整產官學研界之相關建議，強化研究方向及扣合實務應用，減少化學農藥使用，進而促成支援農藥減量政策目標。

(工商 )