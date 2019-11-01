中區建研會號召會員集資共178萬元，1日捐贈台中市警察局，添購約50多組「拋射式電擊器」，另捐贈1輛社區守望相助隊巡邏車給潭子區聚興里守望相助隊。（張妍溱攝）

繼殉職鐵警李承翰事件後，民間企業和個人愛心紛紛捐助警察裝備，中區建研會號召會員集資共178萬元，1日捐贈台中市警察局，添購約50多組「拋射式電擊器」，面對歹徒近距離攻擊，電擊器可發揮效能，瞬間制服歹徒，未來逐步配發全市118個警所，打擊犯罪新利器。

現場保大員警示範「拋射式電擊器」，電流發出茲茲聲，相當震撼，台中市警察局訓練股教官黃俊庸說，「拋射式電擊器」瞬間3．3萬伏特、2毫安培電流，可在6公尺內射出電擊探針，遭電擊後全身癱軟倒地，約5分鐘後恢復；適合狹小空間、近距離使用，達到嚇阻歹徒功能。

中區建研會長吳生泉指出，台灣第一線員警常面對突發狀況，除了有精良訓練，更需要搭配先進的應勤裝備，基於企業回饋社會的一份心，號召會員捐款添購警用裝備，提升員警執勤安全，有效打擊犯罪；另捐贈1輛社區守望相助隊巡邏車給潭子區聚興里守望相助隊，守護社區安全。

儀式由台中市副市長令狐榮達代表受贈並表示，台中市警察無論在維護治安、交通等工作，績效卓著，今年上半年緝毒、肅槍、打擊詐騙等專案，台中市評比6都第1；台中市警察局更榮獲行政院第2屆「政府服務獎」，是全國唯一獲此獎項的警察機關，是打擊犯罪的成果。

(中時 )