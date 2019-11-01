李興文的25歲長子李堉睿日前夜宿IKEA，還拍攝全裸影片放上影音平台youtube，警方今（1日）證實IKEA已報案，全案依刑法235妨害風化罪、306條侵入建築物案受理，李興文下午將帶律師陪兒子李堉睿主動到案說明。

李堉睿出狀況不止一次，去年他在IG分享抽大麻好處，還秀出一個玻璃罐，內有疑似大麻的黃綠色塊狀物，他用英文介紹裡面就是THC（四氫大麻酚），還大力推薦：「你們應該試試看！」、「它現在就像是我的小貝比！」

李興文事後氣到抓狂，強調留美歸國的兒子只是愛現，沒有真的吸食大麻，也提到兒子考上北部某大學在職碩士班電影系導演組，對拍影片有興趣， 當時也說會過濾兒子在網路拍的影片，這次他應沒想到兒子又突然搞出這樁爛攤子，讓他和老婆大傷腦筋。

李堉睿高中就被送去紐約讀書，畢業自畢業於聖荷西大學經濟系，已返台約2年。兒子第一次出狀況時，李興文的太太曾說，他們夫妻倆都不太懂IG或YouTube，不懂兒子做那些要幹嘛，她也跟孩子不斷溝通，提醒他不要隨便測試，不要隨便開玩笑，尤其大麻在台灣是違法的，但孩子已經長那麼大了，思路和他們不一樣，講也不聽，溝通都沒用。

外界當時認為已大學畢業李堉睿怎還如此天真？李興文的太太自責說：「不好意思，這是我們比較失敗的地方，都怪我，才會讓他這樣，希望他有學到教訓」。並表示，李興文上吳宗憲節目，也跟憲哥聊到這件事，因為憲哥的兒子鹿希派之前曾放話要「炸市府」引發軒然大波，當時李興文還感嘆怎麼國外回來的孩子都會這樣「很難教」。

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(中時 )