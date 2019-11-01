美方一向指控與陸政府有關聯的駭客集團竊取美國商業與國防情報，近期又有新說詞。美國網路安全公司火眼指出，陸資助的駭客團體APT41通過在海外通訊供應商伺服器中植入的MESSAGETAP的惡意軟體，竊取外國手機用戶發送的簡訊和通話記錄，往往無法察覺下洩露情資，而受災戶多為大陸的競爭對手國使用者。

據港媒《南華早報》與《美國之音》報導，美國網路安全公司火眼（FireEye）10月31日在其部落格上公布調查報告，被稱為「高級持續性威脅41（Advanced Persistent Threat 41，簡稱APT41）」的駭客組織通過在海外通訊供應商伺服器中植入的MESSAGETAP的惡意軟體，利用事先輸入的手機號碼和國際移動用戶識別碼（IMSI），竊取成千上萬海外手機用戶發送的簡訊，包括部分政府軍政要員的手機通訊。

至於可能的受災戶有哪些，火眼公司不願透露受到影響的個人和通訊供應商，僅表示遭竊用戶所在國通常都是大陸的戰略競爭對手，但已知的受害人不包括美國政府官員。

公司先進活動監督主任史通（Steve Stone）表示，這個惡意軟體允許大陸能夠在一個地點中，從眾多來源中有效竊取資料，「與間諜有關的竊取和入侵行為已經存在很長時間了，但由於使用這個新的工具（MESSAGETAP惡意軟體），使得此類行為規模擴大，這是新的情況」。

史通進一步指出，新的手法中，成千上萬的手機號碼都成為監控目標，其中包括北京可能感興趣的一些官員，只要他們的簡訊如果具有事先列出清單中所含的關鍵字，比如政治領袖姓名，軍事機構和情報機構的名稱，以及與北京作對的政治運動的名稱等，都被竊取。

火眼公司特別指出，即使發現了MESSAGETAP惡意軟體，也難以確定有效的防範措施，並指出「用戶無法採取任何行動來保護他們手機發送的短信，或者瞭解此類活動正在發生」。

(中時電子報)